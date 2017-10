Ons nieuwe cover model is heel speciaal. Santhita is niet alleen mooi, ze heeft het ook aangedurfd om voor ADVERSUS te acteren (en dat deed ze voortreffelijk). Toen ik haar ontmoette, wist ik dat zij de fee zou moeten interpreteren in de short movie die ik al een tijdje in mijn hoofd had (zie de video hieronder). Ze deed het op voortreffelijke wijze. De tranen die je in de video ziet vloeien, zijn (bijna) echt! Wat het feetje daar in dat appartement doet, hoe ze er verzeild is geraakt en waarom ze huilt, gaan we je echter niet vertellen. Het verhaal van het feetje mag je zelf invullen J

Terug naar Santhita. Behalve de short movie vind je hieronder ook een fotogalerie van ons gracieuze cover model. En een interview zoals je dat van ons gewend bent. Geniet ervan!

VIDEO: THE FAIRY



FOTO’S

Welke topmodellen bewonder je?

Ik weet niet of ze een topmodel is of een celebrity, maar ik vind Kendall Jenner leuk. Ik vind het leuk om haar leven via de social media te volgen.

Wat spreekt je in haar aan?

Ik vind haar mooi en sexy.

Over beauty gesproken. Je bent heel erg ‘into make-up’. Hoe maak je je gewoonlijk zelf op als je gaat stappen? Wat is je make-up style?

Ik houd van natuurlijke make-up. De focus ligt op de foundation en verder vind ik lippen heel belangrijk. Een mooie huid en een mooie mond zijn de belangrijkste elementen in mijn opmaak routine.

Welk cosmeticamerk gebruik je het liefst?

Ik vind de producten van Bobbi Brown heel goed. Ze passen bij mij en mijn make-up style zoals die nu is tenminste.

Wat is je lievelingsstad in de wereld? Aan welke stad ben je verknocht?

Singapore, absoluut.

Waarom deze stad? Wat maakt ‘m bijzonder?

Ik vind het een schitterende stad, trendy en modern maar tegelijkertijd traditioneel. Ik vind alles in Singapore even leuk. Ik vind het super om daar te stappen. En om te shoppen natuurlijk!

Drie woorden om jezelf te omschrijven…

Grappig, spontaan en… kan je dat van jezelf zeggen?… sexy?

Jouw beste karaktereigenschap is…

Vraag het mijn vrienden. Ze zullen je veel vertellen J

Een slechte karaktereigenschap?

Soms (maar heel soms) ben ik niet zo zelfverzekerd als ik zou moeten zijn.

Wat zijn je hobby’s?

Als het even kan speel ik piano om te ontspannen. Ik word er blij van. Jammer genoeg heb ik vanwege mijn werk nog nauwelijks tijd om te spelen.

Wat voor muziek vind je mooi? Waar luister je naar?

Hip hop, R’n’B, pop-rock, en love songs natuurlijk.

Je favoriete song?

Ik heb geen favoriete song. Het hangt van mijn stemming en de situatie af, van veel dingen.

Wat trekt je aan in een man?

Ik vind uiterlijk en persoonlijkheid allebei belangrijk. Doe mij maar een knappe man met een mooie persoonlijkheid, please J Dank je!

Wat doe je als je een man ziet die je leuk vindt? Laat je het hem weten?

Ik lach en kijk naar hem. Maar dan moet’ie wel heel bijzonder zijn.

Het domste compliment dat een man je ooit gemaakt heeft…

Iemand zei me eens dat ik het mooiste meisje in de hele wereld ben. Geloof jij het? Nee, even serieus, als ze de ‘je bent het mooiste meisje in de hele wereld’-opener proberen… dan ben ik niet meer geïnteresseerd.

Wat vind je het mooist aan je eigen lichaam?

Mijn ogen. Ik kan mijn gevoelens goed uitdrukken met mijn ogen. En ze zijn groot!

Wat zou je aan je lichaam willen veranderen?

Niets, ik ben blij met hoe ik ben.

Hoge hakken of platte schoenen?

Ik ligt eraan waar ik naar toe ga. Als ik ga stappen, ga ik voor hoge hakken, maar overdag of als ik werk draag ik platte schoenen of schoenen met een kleine hak.

Hoe kleed je je in je vrije tijd?

Ik draag het liefst shorts en platte schoenen. Ik vind die combinatie grappig en sexy J Vind je niet?

