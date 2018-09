Als we het over de schoenen trends voor de man voor herfst winter 2018 2019 hebben, dan springt één ding in het oog: de grote trend is laarzen. Merken als Moschino en Emporio Armani presenteerden hoge laarzen die over de broeken worden gedragen. Verder zien ook korte enkellaarsjes in de mode.

Behalve laarzen gaan we dit seizoen ook weer veel sneakers dragen. Witte sneakers maar ook sneakers in alle mogelijke kleuren, zelfs in goudtinten zoals bij Versace.

Ook de mocassins zijn dit seizoen weer van de partij en ze zijn kleurrijker dan ooit. Kleur en fantasie zijn de hoofdtrends in de mode. Voorheen was dat in de mannenmode een taboe, maar nu die eenmaal doorbroken is, is er geen houden meer aan. Kijk maar eens naar de instappers van Dolce & Gabbana.

Klassiekers doen natuurlijk ook altijd mee. Veterschoenen bijvoorbeeld. Voor herfst winter 2018 2019 zijn ze wat steviger, soms zelfs héél stevig en stoer, zoals bij Alexander McQueen.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en maak je keuze!

Hoge laarzen en enkellaarsjes



Schoenen trends man herfst winter 2018 2019. Fashion Show: Emporio Armani

Veterschoenen

Moccasins en instappers

Sneakers