Schoenen trends man herfst winter 2018 2019. Van veterschoen tot soksneaker

De schoenen trends man herfst winter 2018 2019 laten een vrij rustig beeld zien. De modeontwerpers borduren voort op de schoenen trends van de afgelopen seizoenen. Het beeld wordt bepaald door al dan niet klassieke veterschoenen, enkellaarzen, sneakers en mocassins. Niet bepaald verrassend, we zijn het met je eens.

Logomanie en fluwelen pantoffelschoenen

Er zijn wel een aantal dingen die in het oog springen. Zo komt de logomanie die op de catwalks weer hoog is opgelaaid, ook in de schoenen trends terug. Fendi kwam zelfs met mocassins met het overbekende dubbele F-patroon. Opvallend zijn verder de fluwelen pantoffeltjes en mocassins die weer her en der opdoken. Zelfs roodfluweel doet mee (Tod’s, Pal Zileri). Bij Billionnaire was de bovenkant van de zwarte en paarsfluwelen mocassins versierd met goudkleurige emblemen. Het zijn niet onze favoriete schoenen maar we signaleren je de trend toch.

Veterschoenen en enkellaarzen met veters

Veterschoenen en enkellaarzen met veters waren op de catwalk voor herfst winter 2018 2019 goed vertegenwoordigd. De meeste schoenen en laarzen zijn robuust en stoer. Van die gladde, dunne schoentjes zijn een beetje achterhaald. De zolen zijn over het algemeen nogal dik en zwaar. De man van nu staat stevig in zijn schoenen.

Sneakers

Ook de sneakers blijven vrij ‘chunky & ugly’. De zogenaamde ‘dad sneakers’, geïnspireerd door de sportschoenen uit de jaren ’80 en ’90 doen nog steeds meer, maar we gaan ook meer gestroomlijnde modellen zien. Wit is ook nog een trend maar daarnaast zien we ook veel kleur: van multicolor sneakers – met de regenboog sneakers van Burberry als toppunt van kleurigheid – tot sneakers in het effen geel, blauw of rood. Overigens zien we ook steeds vaker klassieke (leren) schoenen in kleur. Kleur is één van de top modetrends voor herfst winter 2018 2019 en deze trend laat ook de schoenen niet onberoerd.

Sokschoenen en creepers

Tot slot noemen we nog de sokschoenen die we blijven zien. Balenciaga verrichtte hier baanbrekend werk met de Speed Trainer. Ook Fendi heeft dit model omarmd. Steeds vaker zien we sokschoenen/sneakers. Wij zijn er nog niet uit of ze nu hip zij, of juist niet.

Een ander model dat we (weer) steeds vaker zien, zijn de creepers, in een moderne en soms wat afgezwakte variant.

Bekijk de foto’s maar eens en vorm je een beeld van de schoenen trends voor herfst winter 2018 2019.

Wil je meer lezen over de modetrends heren herfst winter 2018 2019, klik hier.

Meer weten over de modetrends vrouwen herfst winter 2018 2019, klik hier.

ADVERSUS