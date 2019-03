Schoenen trends man lente zomer 2019. Alles draait om sneakers, maar…

Of je nu een krijtstreepbroek, een sportieve broek, een zwembroek of shorts draagt, er gaan dit seizoen sneakers onder. Met sneakers kan het niet misgaan. De schoenen trends man voor lente zomer 2019 staan in het teken van sneakers.

Witte sneakers zijn inmiddels klassiekers en die kun je overal bij dragen, ook bij donkere kleding. Multicolor sneakers zijn hot en ook die mogen eigenlijk overal bij. Er zijn geen kleurregels. Maar… wat voor soort sneakers je ook draagt, ze moeten SCHOON zijn. Eigenlijk moeten ze eruit zien als nieuw. Houd dit in gedachten tijdens de aankoop. Vooral witte sneakers hebben een korte levensduur. Je kunt ze wel wassen maar vaak worden ze niet meer smetteloos schoon.

Een ander iets waar je op moet letten, zijn je sokken. Je draagt je sneakers òf met lage sneakersokken zodat het lijkt dat je geen sokken aan hebt òf met sokken met een logo, misschien wel in kleur. Ook hier mag je in ieder geval niets aan het toeval overlaten.

Verder gaan we deze zomer ook sandalen zien die we wederom wel of niet met sokken dragen. Je griezelt misschien van sandalen met sokken maar als een modehuis als Fendi het showt, is het misschien toch iets om in overweging te nemen.

Verder zagen we wat muiltjes, wat creepers, wat instapschoenen maar het accent ligt toch echt op de sneakers die overigens niet meer voorbehouden zijn aan de vrije tijd of de sportschool, maar tegenwoordig ook geschikt zijn voor naar het werk of andere meer officiële gelegenheden (mits brandschoon maar dat hebben we al gezegd).

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en maak je keuze.

Sneakers

Creepers

Sandalen