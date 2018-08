Schoenen trends man tijdens de Milan Fashion Week 2019

Tijdens de Fashion Weeks kijken we niet alleen naar de outfits van de fashionista’s (dames en heren) maar vooral ook naar de mode accessoires waar ze hun outfits mee completeren. Schoenen spelen daarbij een belangrijke rol. Op dat gebied zagen we heel wat interessante dingen voorbij komen. Hieronder een aantal schoenen trends die wij tijdens de Men’s Milan Fashion Week van eind juni 2018 spotten.

Bekijk onze street style foto’s maar eens… en doe inspiratie op (of huiver met ons mee). Niet alle trends zijn even cool. Aan die sokken in sandalen moeten we toch altijd weer wennen. Roze sneakers voor hem doen ons integendeel allang niets meer. Dad sneakers – zo fugly! – zijn het helemaal. Hoe lomper, hoe beter. Dit is een schoenen trend die we ongetwijfeld ook voor herfst en winter 2018 2019 gaan zien!