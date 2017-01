Snelle fashion update: lange oorbellen (en monobellen)

Draag jij ze: lange oorbellen? Wij eerlijk gezegd niet (meer). Sinds we onze oorlellen tijdens de middelbare school met tenminste een paar millimeters hebben verlengd door met loodzware bellen, toen nog met een irritante dosis nikkel, te pronken, hebben we dit hoofdstuk afgesloten.



In de tussentijd is er natuurlijk een heleboel gebeurd. Nikkel is verdwenen, de oorbellen zijn lichter van gewicht geworden, soms was de oormode klein en dan… opeens weer lang en overweldigend. De afgelopen seizoenen zagen we lange oorbellen niet alleen in de haute couture en over-the-top fashion shows, maar ook op de gewoonlijk wat meer ingetogen catwalks. En braaf pakken wij, fashion victims, de trend weer op. Lange oorbellen zijn terug en eigenlijk vinden wij dat wel leuk.

Want lange oorbellen zijn o zo gemakkelijk om je look direct luister bij te zetten. Het haar naar achteren, een paar bungelende bellen in je oren en je ziet er direct goed uit. Een rits gouden roosjes zoals bij Blugirl is heel romantisch. De zilverkleurige oorbellen met kettinkjes en bedeltjes bij Valentino doen wat etnisch aan en brengen vast geluk. Deze talismanstijl zagen we overigens op meerdere catwalks terug. De rood-wit-blauwe oorbellen bij Kenzo zijn moderne blikvangers. En de costume jewelry bij Lanvin is minder draagbaar maar wel erg spectaculair.

Andere trends zijn de asymmetrische oorbellen en de monobellen. Bij asymmetrisch verschillen de bellen per oor maar ze volgen natuurlijk wel een bepaalde stijl. Zie het als een soort mix & match voor de oren. De monobel – een ear cuff, een lange oorbel of een ring – beperkt zich tot één enkele oorbel, het andere oor blijft nude. Deze stijl zagen we onder meer bij Isabel Marant, Paco Rabanne, Maison Margiela en Philosophy by Lorenzo Serafini.

Overigens opent de monobeltrend interessante perspectieven want opeens kun je die enkele oorbel die nog in je bijoudoosje rondzwerft en waarvan de ander sinds jaar en dag spoorloos verdwenen is weer dragen! Vooral de enkele parel bij Philosophy vinden wij mooi, maar we plaatsen er wel een kanttekening bij: kies je voor een monobel, dan krijg je geheid welgemeende opmerkingen maar ook flauwe grappen over het missen van een bel 🙂