Spierdefinitie: trainings schema voor vet verbranding en spierdefinitie

Training voor meer spierdefinitie. Tips en een trainingsschema voor spierdefinitie. Hoe je moet trainen om het onderhuidse vet dat je spieren (waar je tijdens de winter zo hard op gewerkt hebt) bedekt en verbergt, te verbranden.

Je kunt nog gespierd zijn, maar als de zogenaamde ‘spierdefinitie’ (zoals bodybuilders het noemen) ontbreekt dan heb je er nog niets aan. Een paar millimeters vet teveel kunnen strakke en goed getrainde spieren al verbergen en het resultaat dat je na maanden hard trainen in de sportschool hebt bereikt, te niet doen of in ieder geval afzwakken. Heb je eindelijk spieren, dan zie je ze niet! (Overigens is een beetje onderhuids vet helemaal normaal, laten we het daar wel over eens zijn.)

Een van de vragen die we vaak te horen krijgen, is dan ook: ‘Hoe moet ik trainen om een optimale spierdefinitie te bereiken?’

Ons antwoord vind je hieronder.

Trainen voor spierdefinitie Er zijn grofweg gezien drie parallelle wegen die je moet volgen om meer spierdefinitie te krijgen.

1. Meer aerobics (cardiofitness voor vetverbranding)

(doe je nog niet aan aerobics, voeg deze bewegingssoort dan aan je trainingsschema toe)

Doe tenminste drie of vier keer per week ongeveer 30 à 40 minuten aan cardiofitness voor vetverbranding. Met cardiofitness voor vetverbranding (aerobics) bedoelen we snel lopen op de loopband (treadmill) of steppen of fietsen met een stevig ritme. Beter nog is het als je elke keer een andere fitnessapparaat kiest. Je kunt de cardiofitness vòòr of na de krachttraining doen.

De experts adviseren meestal om aerobics na je work out met gewichten te doen, maar persoonlijk fitness ik altijd voorafgaand aan de krachttraining en heb ik daar goede resultaten mee bereikt. Doe dus wat je het prettigst vindt, maar doe het wel serieus. Voor wat betreft de intensiteit nog het volgende.

Om vet te verbranden is het niet nodig om op volle toeren te fitnessen, integendeel. Het gaat niet zozeer om de intensiteit, maar vooral om de duur. Kies daarom een snelheid en weerstand die je voelt, maar zonder te overdrijven. Heb je het idee dat je teveel moeite moet doen, stap dan over op een lager niveau.

2. Minder zware gewichten, meer herhalingen en kortere rustpauzes

Over dit punt valt er niet veel uit te leggen, de titel is op zich al duidelijk genoeg. Vermeerder het aantal herhalingen tot ongeveer 12 tot 15 per serie, houd een goed ritme aan bij de uitvoering van de oefeingen en houd de rustpauzes tussen de oefeningen zo kort mogelijk.

3. Dieet

Natuurlijk is het ook heel belangrijk om op te letten wat je eet. Wees matig met vette voedingsmiddelen, eet niet teveel brood of pasta (maar schrap deze voedingsmiddelen niet geheel uit je voedingspatroon) en geef de voorkeur aan proteïnerijke voeding en natuurlijk aan grote en gezonde zomersalades.

Dat is alles. Als je tijdens de afgelopen winter goed getraind hebt, dan is het nu het moment om er de vruchten van te plukken. Werk toe naar strakke spieren en minder onderhuids vet om dat sixpack te kunnen showen waar de jongens je om zullen benijden en de vrouwen je om zullen bewonderen. Als je het serieus aanpakt, zul je binnen een paar weken de eerste resultaten zien. Veel succes!

