Jeans trends herfst winter 2017 2018. Deze spijkerbroeken gaan we dragen

Wat zijn de spijkerbroeken trends voor herfst winter 2017 2018? Met die vraag doken we in het fotomateriaal dat we tijdens de Fashion Weeks verzamelden. Het antwoord bleek verbluffend eenvoudig: de spijkerbroeken trends voor winter 2017 2018 zijn EENVOUDIG en laten zich gemakkelijk dragen.

Eenvoudige spijkerbroeken

Op de catwalks voor de heren zagen we overwegend simpele modellen, vrij recht en niet al te strak. Slogans, stiksels en bleekvlekken zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Alleen bij Dolce & Gabbana zagen we nog een enkele spijkerbroek met versiersels maar zijn we weer terug bij meer klassieke uitvoeringen, een tendens die goed past in de ‘normcore’ mode voor herfst en winter 2017 2018. De enige concessie is af en toe nog een scheur of een gat, maar daarmee hebben we het wel gehad.

Vrij lichte denim kleuren

Ook qua kleur is het qua spijkergoed behoorlijk rustig. De meest geziene kleur is middenblauw, niet heel licht maar zeker niet donkerblauw. Een verwassen grijs mag dit seizoen ook. De meest geziene broeklengte is boven de enkel, soms ook opgerold. Als we op het Italiaanse modehuis MSGM mogen afgaan mag je dit soort spijkerbroeken deze winter met witte sokken en lakmocassins dragen! Sneakers en enkellaarzen zijn natuurlijk ook altijd goed.

Normcore. Houd het eenvoudig!

Wat we deze winter op de spijkerbroeken dragen? Een mooi winterjack, een cozy wintertrui, een sportieve coltrui of een simpel (wederom simpel) T-shirt met daarover een leren jack… of een spijkerjack want denim op denim – een total Blue de Gênes outfit – is terug.