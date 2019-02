9 Spijkerbroeken trends man. Deze jeans gaan we lente zomer 2019 dragen

Spijkergoed blijft in de mode een flinke duit in het zakje doen. Sinds de hoogtijden van dit blauwe materiaal in de jaren ’80 en ’90 is spijkergoed een constante in de modecollecties, zelfs van de meest klassieke en traditionele modehuizen.

Opvallend veel modehuizen showden spijkerbroeken op de catwalks voor lente en zomer 2019. Versace, Fendi, Balmain, Balenciaga, Ermenegildo Zegna, MSGM en Off-White, om maar een paar namen te noemen.

Hoewel elk modehuis met een eigen interpretatie komt, vallen er wel trends in de spijkerbroeken voor lente zomer 2019 te ontdekken. We zetten ze voor je op een rijtje:

De spijkerbroeken voor het nieuwe seizoen zijn vrij wijd of met rechte pijpen. De taille van de spijkerbroeken voor lente zomer 2019 is vrij hoog. Het spijkergoed van nu vertoont sterke jaren ’80 en ’90 invloeden. Hier en daar valt nog een skinny jeans te zien, maar relaxede fits hebben de overhand. De spijkerbroeken voor lente zomer 2019 zijn vrij licht van kleur. Lichtblauw spijkergoed wint het van donkerblauwe tinten. Zwarte en vooral witte spijkerbroeken doen dit seizoen volop mee. Spijkerbroeken met scheuren en gaten zijn op hun retour. Gebleekte spijkerbroeken en bleekvlekken/verfspatten zijn uit de mode. Spijkergoed op spijkergoed (lees: een spijkerbroek met spijkeroverhemd) is altijd goed.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en houd de trends in gedachten bij een volgende aankoop.