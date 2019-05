De Duitse ontwerper Philipp Plein zag een gat in de markt: activewear, sportswear maar dan met een fashionable twist. Hij zag het goed. De Plein Sport lijn bleek een schot in de roos.

‘First rule: no rules‘ is het motto van de nieuwe Plein Sport collectie voor lente zomer 2019. Of Plein echt de regels breekt, is nog maar de vraag. De sportswear outfits op de catwalk – voor de gelegenheid had Plein in Teatro Manzoni in Milaan een tennisveld laten nabouwen – zijn volgens onze bescheiden mening behoorlijk conservatief, draagbaar en ja, fashionable en cool, maar niet echt vernieuwend.

Ook het idee om de show af te laten sluiten door Paris Hilton in een sportswear outfit lijkt ons niet bepaald origineel (laten we eerlijk zijn: wie vindt Paris Hilton nu nog hot?). Misschien zit het vernieuwende daarin dat deze platinablonde dame onder de opgerolde rash guard overall een paar pittige hooggehakte laarsjes met studs droeg, en dat boven de laag uitgesneden body om haar nek een ketting met fonkelende steentjes te bewonderen was. Misschien…

Eigenlijk kwam de spirit van de show backstage beter uit de verf. Daar viel tenminste nog iets te beleven, dat is: de kerels deden stoer en showen sixpacks, de dames deden sexy en showden… ach, de backstagefoto’s spreken voor zich. Bekijk ze maar eens!

