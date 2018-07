Sta jij in je hemd?

Zomer. Een kledingstuk dat steevast met het warme seizoen wordt geassocieerd, is het hemd. Mouwloos en daardoor koel en comfortabel. En in sommige gevallen bovendien stoer en trendy. Maar dan moet je het wel op de juiste manier weten te dragen, want anders… sta je lelijk in je hemd.

Er is eigenlijk maar één omgeving waar je je altijd en op ieder moment ongegeneerd in hemd kunt vertonen en dat is: de sportschool. Sterker nog, in de sportschool is een mouwloos shirt een must omdat je dan tijdens de training je spieren in de spiegel kunt aanschouwen en je je bewegingen daardoor beter kunt controleren (ook al zijn er – helaas – steeds meer sportscholen die geen hemden meer accepteren).

Buiten de sportschool vergt het dragen van een hemd de nodige smaak en aandacht. We zijn het met je eens dat het heel trendy kan zijn, maar juist omdat hemd eigenlijk tot de familie van het ondergoed behoort, is het belangrijk op een aantal dingen te letten. Welke? We zetten ze voor je op een rijtje.

1. Draag hemden die mooi aansluiten, niet slobberen en niet te strak zitten. Een slobberhemd geeft de indruk dat je zo uit bed komt zetten. Een te strak hemd geeft teveel een ‘underwear’-idee.

2. Draag hemden van goede kwaliteit die niet al te dun (of doorschijnend) zijn. Dit geldt vooral voor witte hemden. Kies ze in een wat dikkere kwaliteit (een ribbeltje doet het altijd goed) zodat men niet het idee heeft dat je zo uit bed komt zetten.

3. Wat voor hemd je ook draagt, zorg ervoor dat het schoon en goed gestreken is. Juist omdat het zo’n simpel kledingstuk is, moet het er onberispelijk uitzien. Licht gekleurde hemden met ingedroogde zweetvlekken onder de armen zijn uit den boze. Gooi ze direct weg als de vlekken er in de was niet uitgaan.

4. Een hemd vraagt om een ‘lekker lijf’. Je hoeft echt geen Brad Pitt te zijn om een hemd te kunnen dragen, maar met een dikke bierbuik is het trendy effect van een hemd direct weg. Ook de armen vragen om de nodige aandacht. Een beetje trainen in de sportschool kan geen kwaad. Maar let op! Overdreven spierkabels kunnen tegen je werken als je een hemd met stijl wilt dragen. Je mag dan goed getraind hebben, maar als je echt een bodybuilderslijf hebt, is het veel eleganter als je je spieren een beetje bedekt houdt… Om niet al te narcistisch over te komen (bescheidenheid siert de man!). Het dragen van een hemd met stijl is, zoals je ziet, een heel subtiele kwestie.

5. Combineer een hemd bij voorkeur met een lange broek. Een hemd met korte broek is zo banaal en heeft niets modieus, tenzij je voor een hele chique korte broek – zo eentje met bandplooi – gaat, maar dat is maar voor weinig mannen weggelegd. Wil je op safe gaan, houd het dan op een mooie spijkerbroek of een goed vallende, lange broek.

6. Hemden staan trendy als je jong bent. Ken je grenzen (ook vrouwen kunnen na een bepaalde leeftijd beter geen minirok dragen).

7. Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier niet over hemden met opschriften van biermerken, voetbalclubs of namen van exotische oorden waar je ooit eens geweest bent!

8. Ga voor gedekte kleuren. Een wit, mooi hemd doet het altijd goed. Met donkerblauw, zwart en chocoladebruin sla je ook een goed figuur. Felle kleuren zijn al snel een heel stuk minder trendy.

9. Het ‘nethemd’ hoort in de sportschool thuis. punt uit!

’s Zomers wordt het hemd om hygiënische redenen ook wel onder een overhemd gedragen (vooral in de zuidelijke landen hebben veel mannen deze gewoonte). Een katoenen hemd absorbeert de transpiratie en houdt je overhemd droog en schoon. Er is echter een stijlregel die je beter in gedachten kunt houden: onder een linnen overhemd draag je nooit een hemd! Hetzelfde geldt voor dunne katoenen overhemden. Schijnt het onderhemd erdoor heen, dan is het ‘not done’.

