Strakke spijkerbroekjes voor hem. Maakt het de Glam Rocker in je wakker?

Eerder publiceerden we de spijkerbroeken die Diesel Black Gold voor de komende zomer presenteerde. Die waren superstrak of superwijd, veelal vrij donker maar ook wel met bleach-achtige effecten.



Bleach moet wel een trend zijn, want ook bij Dsquared2, een ander toonaangevend jeansmerk, kwamen we gevlekte spijkerbroeken tegen, zij het wel op een andere manier, want Dsquared2 koos voor het tie-dye effect.

Strak is een trend, superstrak. En de vintage-look met scheuren en gaten blijft ook in de mode. Niets nieuws onder de zon dus, of het moet de mood van deze Dsquared2-collectie zijn. Die is geïnspireerd door een Glam Rock ster in Londen, een rebel die concerten geeft of door de Londense straten struint. Dat verklaart ook meteen de excentrieke glitterlaarzen met sleehak en superstrakke spijkerbroekjes. Maar ook de windjacks met pailletten en de camouflageprints.

Hoe stoer en rauw de spijkerbroeken, zo elegant en geraffineerd zijn de bombers, leren jacks en donkerblauwe blazers. Het is een collectie vol contrasten waar je zelf maar moet uithalen wat jou aanspreekt. Of het nu de superslim fit spijkerbroek met bloemenbomber is of de nette grijze broek met spijkerjack is.