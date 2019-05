Street style bij Rick Owens. Extreme en excentrieks looks die je niet mag missen

Elk modehuis heeft zijn eigen publiek. Als je, net zoals wij, street style fotografeert, weet je van elk merk wat je qua publiek bij de fashion show kunt verwachten. Vanzelfsprekend ligt de kledingstijl van de genodigden in de lijn van het genre van het modehuis. Dat is wel heel goed te zien bij Rick Owens.

De Amerikaanse modeontwerper Rick Owens kan prat gaan op enorme fanbase. Zijn fans zijn ongewoon trouw. Zijn shows in Parijs trekken vele bewonderaars die zich voor de gelegenheid nog eens extra ‘Owens’ uitdossen.

De stijl van Owens is excentriek, uniek, gek. Hij mixt elegantie met ‘slordigheid’. Zijn ontwerpen laten zich niet in een hokje plaatsen. Owens kent geen regels, en zijn fans evenmin. Topmodel Jordan Barrett die we tussen het exotisch uitgedoste publiek ontwaarden, stak er wel heel ‘netjes’ en ‘conservatief’ bij af.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens.