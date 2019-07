5 Bizarre (en minder bizarre) street style looks voor heren

De grens tussen origineel en gek is uiterst dun tijdens de Fashion Weeks. Het modepubliek doet vreselijk z’n best om op te vallen – en zoveel mogelijk gefotografeerd te worden – en dat gaat soms ten koste van de (geloofwaardig)heid.

Witte enkellaarzen met hakken, grote hoeden, sandalen met gekleurde sokken, schaamteloos korte broeken, overhemden met doorzichtige mouwen… We zagen het rond de showlocaties van de Milan Fashion Week allemaal voorbijkomen.

Wat ons betreft, mag je het allemaal dragen. Mode moet je niet al te serieus nemen. Maar of het ook smaakvol en stijlvol is, dat is de vraag. En dat zijn, en blijven, toch de criteria voor een geslaagde outfit, althans volgens ons.

En dus… vragen we je een blik te werpen op deze bizarre en minder bizarre outfits. Er zitten leuke dingen tussen, en ook gekke dingen. Misschien kun je er iets mee, misschien is er een detail dat je in je eigen look kunt verwerken, een kleur of een combinatie die je inspireert.

Maar wat je ook doet, ons advies is: houd vast aan je eigen stijl, blijf jezelf, en kleed je voor JEZELF!

ADVERSUS