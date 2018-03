Street style man 2018. Is winterwit iets voor jou?

Als het op kleur aankomt, dan zijn de meeste mannen wat huiverig, zeker in de winter. Zwart, blauw of bruin voelt nog altijd het veiligst (en dat is het ook). Niet iedereen is er het type voor om de bonte mode trends te volgen die ook voor de winter felle kleuren als rood, geel en groen ‘voorschrijven’.

Maar ben je al die donkere kleren zat – in het voorjaar wil je wel weer eens iets anders – denk dan eens aan winterwit.

Winterwit staat iedereen goed, of je nu donker of blond bent. Je kunt de look zo klassiek of stoer maken als je wilt. Dat zal afhangen van het type kledingstukken dat je kiest en vooral ook van de accessoires.

Op de foto op deze pagina zie je een vrij klassieke look die vooral heel mooi is als je ‘m combineert met een modern kapsel. De mood deze look is relaxed maar elegant. De broek is vrij wijd, de trui casual maar niet té en de jas heeft een klassieke snit. Met zo’n look kun je overal terecht.

Het enige nadeel is dat winterwit snel vuil wordt dus wel even nadenken of je dag zo’n look toelaat. Verder is het van belang dat je, als je winterwit draagt, altijd uitgesproken winterse materialen kiest. Ga dus niet voor een katoenen trui als het kwik buiten nauwelijks 10 graden aan wijst, anders zou het wel eens kunnen lijken alsof je je in het seizoen vergist hebt.

