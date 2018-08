Street style mode 2019: stoere mode accessoires voor de man

Tijdens de Men’s Fashion Week zomer 2019 trokken de fashionistas alles uit de kast om zo hip en stijlvol mogelijk voor de dag te komen. De dandy stijl vierde tijdens deze week hoogtij. Deze bewerkelijke, bestudeerde en geraffineerde mode street style karakteriseert zich door aandacht voor het detail, niet alleen van de outfit zelf (snit, afwerkingen en stiksels, knopen) maar vooral ook van de mode accessoires.

De mode accessoires van de dandy moeten aan één criterium beantwoorden: elk item moet een pronkstuk op zich zijn. Het mag een luxueuze uitstraling hebben of een vintage look als het maar iets bijzonders is. Denk aan dure horloges – liefst uit limited edition series – of aan vintage zilveren armbanden en ringen. Denk ook aan vintage herentassen (zoals een oude dokterstas) of juist aan de allerlaatste ‘it’-bag, maar dan eentje die het grote publiek nog niet kent. Dandy’s en fashionista’s shoppen niet alleen bij de dure brands maar ook in tweedehandsshops, vintagemarkten en, tijdens de vakantie, in exotische oorden. Ze zijn altijd op zoek naar iets unieks, iets bijzonders met een ultiem ‘woow’-effect.

Het combineren van de verschillende mode accessoires vereist tijd en styling talent. De dandy – maar ook de doorsnee fashionista – trekt niet zomaar niets aan. Op de street style foto’s hieronder zie je een aantal voorbeelden van combinaties van mode accessoires. Je zult ook zien dat tatoeages ook vaak deel uitmaken van het geheel. De mode accessoires zijn ook daarop afgestemd. Verder spelen dandy’s en fashionista’s met graag met verschillende fantasiëen (zie de eerste street style foto voor een geslaagde combi van een zijden broek met fantasie en een herentas met luipaard print).

Bekijk de street style foto’s maar eens en laat je inspireren.