Street style mode lente 2019. Drie blazers, drie stijlen

Tjonge jonge, wat zijn die heren bij de Fashion Weeks toch cool. Dat moet ook eigenlijk wel hè, als je als inkoper of journalist voor een modeshow wordt uitgenodigd. Het wordt dan wel een beetje van je verwacht. Tenzij je naar een fashion show in Tokio, Japan, gaat. Daar presenteert het mannelijke publiek zich strak in het pak. Fashion is daar een serieuze business (bij ons trouwens ook).

Overigens dragen ook de heren in de westerse modesteden pakken en blazers, daar niet van. Maar ze geven er dan wel altijd een artistieke, coole of creatieve twist aan. We keken onze street style foto’s van de afgelopen modeweek erop na. Deze heren zijn stuk voor stuk, elk op een eigen manier cool.

Cool en hip

Geloof het (of niet) maar een superklassieke donkergrijze blazer kan ontzettend cool zijn. Draag ‘m maar eens met een zwart overhemd en een zwarte joggingbroek en een paar witte sneakers. Nooit aan gedacht hè? (Wij eerlijk gezegd ook niet)

Chique hippie

Verander van kleur en je hebt een totaal andere look. Grijs is kantoor, bruin is hip(pie). Weinig mannen weten hun pak zo te dragen maar ben je er het type voor, doe het dan!

Natural Born Killers

Is het ‘m niet ten voeten uit? Dat hoofd, die bril… Oké, over naar de blazer. Ook dit is een creatieve manier om een blazer te dragen. Losjes, open, met daaronder een overhemd met fantasie. Erover korte camel jas. En dan een witte broek en mocassins. Een fantastische mix van stijlen. Fashion op z’n best.

