Street style winter 2018. Drie winterlooks

De ijzige kou van deze dagen houdt ons in de greep. Je trekt vast steevast je allerwarmste jack uit de kast. Maar soms wil je wel iets anders. We hebben drie street style ideeën voor je. Om inspiratie van op te doen.

Op zich zijn de looks op deze foto misschien niet warm genoeg om de Syberische kou van nu te trotseren (ook al was het op dit het moment waarop we deze foto’s maakten ook ijzig koud). Maak de looks verder af door intelligent te layeren en met warme accessoires als mutsen, sjaals en handschoenen.

We lopen de looks even met je langs.

Op de eerste foto zie je een ‘padded jacket‘. Dit soort lange en gewatteerde jassen zijn deze winter cool maar we gaan ze ook voor volgend jaar winter zien (we zagen ze de afgelopen dagen op de catwalks tijdens de Milan Fashion Week).

Op de tweede foto zie je een klassieke lange jas in een opvallende kleur. Kleur is en blijft in de mode. Steeds meer mannen wagen zich aan kleur. Je mag tegenwoordig best rood of geel dragen. Kies voor lange jas eens een andere kleur dan donkerblauw of grijs. Het geeft je leven kleur. Witte sneakers zijn inmiddels een klassieker. Tot slot, zoals je ziet kan een grove wintertrui heel goed onder een klassieke jas, zelfs ook onder een blazer.

Op de derde foto zie je een winterwitte look. Winterwit laat zich vooral in de maanden februari en maart, als de lente in zicht komt, goed dragen. Ga je hiervoor, kies dan wel dikke en warme materialen, anders wordt het snel armoedig (en lijkt het alsof je je niet warm genoeg hebt aangekleed).

ADVERSUS

