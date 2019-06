Street style zomer 2019. De beste street style look tijdens de Milan Fashion Week

Tijdens de Milan Fashion Week (14 tot en met 17 juni) in Milaan gingen we natuurlijk weer trendspotten. Terwijl de nieuwste herencollecties voor zomer 2019 op de catwalks werden geshowd, fotografeerden wij het modepubliek. Er was weer een heleboel te zien.

In de mode mag tegenwoordig alles maar er zijn rode lijnen. Kleur blijft de trend. Maatpakken in kleur, broeken in kleur, schoenen in kleur… Opvallend is echter de terugkeer van total black (blue) outfits.

Bermuda’s doen het nog steeds goed. Je draagt ze met sneakers of sandalen. Maatkostuums zijn tegenwoordig ook helemaal niet saai meer. Ze zijn er in kleur of met een fantasie. Je draagt ze met een fanatasie-overhemd of juist met een simpel T-shirt.

Onder de pakken zagen we sneakers en mocassins, zonder sokken. Anders zit dat met sandalen en badslippers, want die draag je juist weer mét sokken (de dames knappen er behoorlijk op af, ’t is maar dat je het weet).

De accessoires hoeven er niet veel te zijn, maar wel trendy. Een coole zonnebril, een dandy hoed, een opvallende tas.

Bekijk de street style foto’s maar eens en maak je keuze (of niet!).

