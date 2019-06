Street style zomer 2019. Alleen Tom Selleck kwam hiermee goed weg…

Ja, heren, het is (weer) zover! De modetrends van de afgelopen zomers laten een terugkeer van de short-shorts zien, en wij verwachten dat er ook dit seizoen, zeker tijdens de modeweken, wel manspersonen zullen zijn die zich aan schaamteloos blote dijen zullen wagen.

Laten we vooropstellen dat de mode, volgens ons, ‘fun’ is, een divertissement, iets vermakelijks waar je bovendien uiting mee geeft aan je eigen persoonlijkheid. Dus wil je iets dragen, vind je iets leuk of cool of bij je passen, draag het dan!

Maar spelen we voor ‘modepolitie’ en laten we ons door ons stijlgevoel leiden, dan zijn deze Magnum P.I. broekjes volgens ons ‘dijenkletsers’ in de ware zin van het woord. Misschien, misschien dat je er aan zee – met een goed stel benen eronder à la Selleck – nog een figuur mee kunt slaan, maar in de stad valt zo’n broekje met blote dijen volgens ons echt uit de toon. Verboden te dragen, zegt de stijlagent in ons :-)

