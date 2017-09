Streetstyle 2017. Dit is zo jaren ’70 (en we love it!)

Deze look is op en top jaren ’70 en wij vinden ‘m fantastisch. We zagen deze meneer tijdens de Milan Fashion Week verschillende malen en steeds in andere outfits, allemaal rigoureus jaren ’70 en we moeten toegeven dat het hem staat.

Alles klopt gewoon. Het haar, de snor, de broek met wijd uitlopende pijpen en het bedrukte zijden overhemd. Op elke andere man zou het slaan als een tang op een varken, maar deze man kan het allemaal hebben.

Bruin is natuurlijk de kleur bij uitstek voor een echte jaren ’70 look. Alleen al daarmee onderscheid deze heer zich van de andere fashionista’s want bruin is de afgelopen seizoenen een beetje uit de gratie en het is zeker geen zomerkleur. Maar het is wel heel leuk om tegendraads te gaan en juist dingen te dragen die op dit moment niet in de mode zijn!

Mocht je nu enthousiast met deze look aan de slag willen, vraag jezelf dan eerst af of het type ervoor bent. Je moet deze look met overtuiging dragen. Dat geldt overigens voor alles wat je draagt. De manier waarop je iets draagt, is belangrijker dan wat je draagt.