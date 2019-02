Streetstyle 2019. En de winnaar is… deze overjas met accessoires

Streetstyle fotografen zijn het er unaniem over eens: de fashionista’s uit het Verre Oosten steken qua stijl kop en schouders boven de rest van het mode publiek uit. Ze hebben klasse en zijn creatief.

Deze jongeman was haastig op weg naar een fashion show. We hebben snel, in het wilde weg, wat kiekjes van zijn outfit gemaakt, want die was wel heel bijzonder. De overjas is van voren oranje en van achter donkergrijs, maar het zijn vooral de kruiselings gedragen accessoires die het ‘m doen. Aan de ene kant draagt de jongeman in kwestie een klein tasje in slangenprint (ja, je moet het maar durven), aan de andere kant een stoere tas met daaraan een groot aantal karabijnhaken.

Verder is de outfit vrij ‘normaal’ maar natuurlijk tot in de puntjes uitgedacht: een zwarte broek, coole zwarte sneakers, een coltrui, een ruitenoverhemd, een ruitentas. Het paars van het petje slaat in principe nergens op (paars bij oranje!) maar geeft deze look een kleurrijke twist.

