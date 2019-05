Streetstyle bij Fendi. Urban chic in leren jas

Wat dragen de heren naar de modeshows? Die vraag krijgen we vaak te horen. En het antwoord is vrij eenvoudig: de insiders zullen al snel iets dragen uit de herencollectie van het modehuis waarvan ze de show gaan zien.

Bij de modeshow van Fendi zie je dus heren in Fendi. En dat betekent: mooie jassen. Zoals het leren exemplaar op deze foto. Nu gaat het er ons eigenlijk helemaal niet om of deze jas nu van Fendi is of niet, maar wel om de totale look, de combinaties. (Tekst gaat verder onder de foto)

Een jas als deze vraagt om een vrij eenvoudige basis. Onze heer in kwestie koos een lichtgrijze broek met een klein ruitje met daarop een chique opgewerkte polo met een geel biesje. Onder de broek een paar leren instappers. De look wordt gecompleteerd door een paar ‘keurige’ modeaccessoires: een tas van Fendi en een paar ronde zonnebril. Niets op aan te merken. Urban chic.

Alleen de hair look zou wat meer up-to-date mogen. Met kuiven, undercuts en baarden hebben we het nu echt wel gehad! Klik hier voor de allernieuwste herenkapsels.

ADVERSUS