Streetstyle. Bleached hair is een hype. Ieder interpreteert het op zijn manier

Bleached hair is een mega trend, vertelt Randy van Rijsbergen ons in het interview dat we op ADVERSUS publiceerden. Terwijl de trend in Nederland aan het doorbreken is, experimenteert het modepubliek er al volop mee. Tijdens de afgelopen fashion weeks zagen we modellen en street people-tjes met geblondeerde hoofden.

Zoals Randy van Rijsbergen al voorspelde, is bleach op zich nog maar het begin en zullen daar weer heel veel trends uit voortkomen. De basis van deze megatrend is een egale, witte kleur van roots tot haarpunten. Deze look is het summum van coolheid.

Maar je hoeft deze trend niet per se letterlijk te volgen. Tijdens de fashion weeks zagen we interessante interpretaties. Zo hoef je bij zo’n bleach bijvoorbeeld echt niet bang te zijn voor uitgroei. Je gaat die geheid krijgen, maar… en dat is de boodschap: het màg en kan ook heel stoer zijn. Dat laat het model op de eerste foto hieronder wel zien.

Verder kan het ook verrassend zijn om spierwit te combineren met lichtblond zoals op de tweede foto hieronder. Het blond oogt dan opeens verrassend goudachtig en warm naast dat ijskoude wit. Ook dit is een manier om met bleach om te gaan.

Dus waar wacht je nog op? Trek de stoute schoenen aan en ga ervoor!