Streetstyle. Durf jij in onderjurk over straat?

Heb je die flinterdunne, doorzichtige jurken met kant in de winkels zien hangen? Vast wel! Jurken in lingeriestijl zijn supersexy. Je voelt je er meteen op en top vrouw in! Maar je moet wel even ‘stylen’ om ze met succes te dragen.



Soms zijn de jurken alleen ‘plaatselijk’ doorzichtig (zoals op de foto’s) en soms zijn ze dat van top tot teen. Het mooiste is natuurlijk om ze (zoveel mogelijk) op de blote huid te dragen, zoals Jane Birkin toen en Kate Moss in moderne tijden (beide dames vertoonden zich in het openbaar in doorzichtige kleding zonder bh). Maar omdat we niet allemaal een Jane of Kate zijn, zullen we aan de slag moeten met topjes en panty’s, of misschien wel shorts of grote onderbroeken.

Wat je kiest, hangt ervan af hoe doorzichtig je jurk is en hoe bloot je wilt gaan. Het is tenslotte winter. Doorgewinterde fashionista’s trekken zich daar niets van aan en stappen zelfs in blote benen door de sneeuw, maar niet iedereen voelt zich daar lekker bij en niet altijd zal je omgeving zo’n blote look in de winter ook snappen.

Trek er dus de tijd voor uit om te stylen, vooral als je jurk van top tot teen doorzichtig is. Voor naar een feestje kun je er een mooie bh of een mooi topje en shorts met pailletten onder dragen (check wel of de pailletten geen haaltjes in de jurk maken). Met spijkershorts eronder creëer je een jonge en nonchalante look. Houd je wel van een pittige look, draag zo’n lingeriejurk dan eens over een strakke leren broek. Een andere oplossing is natuurlijk om er een zwart onderjurkje onder te dragen maar dan haal je het lingerie-effect wel een beetje weg. Met een zwarte coltrui, een zwarte panty en laarsjes kun je zo’n lingeriejurk zelfs overdag aan.

In samenwerking met Trendystyle.net