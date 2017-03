Streetstyle. De gesjeesde student

De heren bij de Fashion Shows zijn (vaak) lang zo interessant niet als de dames. Sorry, heren! Maar soms zitten er opvallende exemplaren tussen. Zoals deze jongeheer die wij in de categorie ‘gesjeesde student’ zouden willen plaatsen (ook al zijn we gewoonlijk niet zo van de hokjes en etiketten).



Een gesjeesde student is een (vrijwel alleen in het Nederlands gebruikte) aanduiding voor iemand die zijn studie niet heeft afgemaakt. Sjezen is een woord uit de negentiende-eeuwse studententaal voor ‘er halfoverkop vandoor gaan, snel de universiteit verlaten’. Het is een afleiding van sjees ‘licht, tweewielig voertuigje’. In die tijd was een sjees het snelste vervoermiddeln dat algemeen voorhanden was; ook studenten werden er vaak op gesignaleerd. […] Tegenwoordig kennen we sjezen vooral in de betekenis ‘snel rijden, snel lopen’. Bron: www.woordpost.nl

Terug naar onze ‘gesjeesde student’. Snel lopen deed’ie, op weg naar de Fashion Show van Chanel. Er was geen stoppen aan. Of deze jongeheer die morgen met hoge snelheid de universiteit verlaten had, weten we niet en er was geen mogelijkheid om het hem te vragen.

Maar nu naar de kern, zijn outfit, die ons de uitdrukking ‘gesjeesde student’ ontlokte. Deze jongeheer draagt een corduroybroek die net boven de enkels valt, eronder een paar korte gladde laarsjes, een vrij ruim zwartleren jack, daaronder een wit overhemd en een zwarte coltrui. Accessoires zijn: een (zijden?) sjaal, een klassieke bril, een riem met sleutelhanger en een platte handtas.

Al met al een interessante look waar je heel wat elementen van kunt overnemen, of je nu ‘gesjeesd’ bent of niet 🙂