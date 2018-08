Tijdens de Milan Fashion Week voor lente en zomer 2019 bestudeerden we niet alleen de outfits van de heren maar ook hun kapsels. Want wat je op de catwalks en backstage bij de herenshows ziet, hoeft nog niet per se aan te slaan bij het modepubliek.

Afgezien van dandy looks en enige overgebleven hipster hoofden zagen we vooral veel kapsels met lange bovenlengtes en kortere zijkanten en achterkant. Dit vrij klassieke herenkapsel is helemaal ingeburgerd.

Wat verder opviel, is dat de meeste heren hun haar vrij netjes dragen, dat is: scherp geknipt en goed gestyled met een haarstyling product. De haartrend waarover de hair stylists backstage niet uitgepraat raken, namelijk ‘respecteer de textuur van je eigen haar en draag het vooral natuurlijk‘, lijkt onder het modepubliek (nog) geen voet aan de grond gekregen te hebben.

Toch zit ook op straat er wel enige variatie in de herenkapsels. Zo zagen we bijvoorbeeld superkorte kapsels, al dan niet met korte pony, zoals we die ook op de catwalks zagen.

Een enkeling durft het aan om voor wat langer haar te gaan en de natuurlijke textuur iets meer de vrijheid te geven. Vooral als je haar krul of slag heeft, is dit een goede optie.

En verder wordt er nog steeds gespeeld met lengteverschillen en opgeschoren details. Dit is allang geen mode meer maar daarom des te interessanter, als je er het type voor bent tenminste.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien zit jouw nieuwe kapsel voor het nieuwe seizoen ertussen!

