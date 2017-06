Streetstyle heren Milan Fashion Week zomer 2018. Zit jouw look hiertussen

De Milan Fashion Week mag dit keer dan slechts drie dagen duren, de opkomst is toch vrij groot. De Italiaanse modeontwerpers showen de herencollecties voor zomer 2018 – al fietsen veel modehuizen er tegenwoordig ook damesoutfits tussendoor – en het publiek maakt zich er mooi voor.

Bij Dolce & Gabbana stelden we ons rond het middaguur op op ons favoriete streetstyle plekje: het zebrapad tegenover de Siciliaanse pasticceria waar het modepubliek gewoonlijk voor de Fashion Show van het Italiaanse designersduo luncht. Vanaf dit strategische punt heb je een perfect zicht op de beautiful people die uit de bar komt en kun je welwillige modegasten bovendien laten poseren op de tramrails, iets dat heel suggestief is.

Wij hebben een oneindige stroom aan geslaagde, en ook minder geslaagde, outfits gefotografeerd. Om te beginnen kiezen we er vier voor je uit: een dandy look, een koloniale look compleet met hoed, een typische seventies look en een comfy-chique look.

De seventies look is vrij uniek en moet echt in je zitten. Hetzelfde geldt voor de dandy look waarin we het blauwwit gestreepte overhemd opmerken. Strepen zijn dit seizoen een hot item, vooral in combinatie met andere fantasieën. De koloniale look is vrij standaard maar wel oneindig elegant. En de comfy-chique look is een inkopper, een altijd-goed-look voor de hedendaagse moderne man. Zoals je ziet, zijn witte sneakers onder een snel maatpak nog steeds een trend.

En nu jij…

