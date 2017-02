Deze look zou je eerder toedichten aan een manager dan aan een fashion victim en dat misschien ook meteen de reden waarom we deze look wel kunnen waarderen. In ieder geval is’ie minder geforceerd dan vele andere looks die we tijdens de Fashion Week zagen.



Een goed gesneden pak, een das in een lichte kleur. Als je dan per se iets zou willen aanmerken, dan is het misschien de sjaal. Die zou iets kleiner kunnen of op een andere manier geknoopt kunnen worden.