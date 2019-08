Streetstyle man 2019. Mannen en tassen. Wat vind jij ervan?

Tijdens de modeweken zagen we heren met bizarre tassen – altijd leuk als iemand origineel is -, maar wat wij vooral opmerkelijk vonden, is dat er steeds meer mannen met een handtas ten tonele verschijnen.

Sinds het allereerste begin van ADVERSUS, nu meer dan twintig jaar geleden, toen mannen qua grooming nog zo ongeveer in het stenen tijdperk leefden en er niet over zouden piekeren om een zonnebankje te nemen of hun wenkbrauwen te epileren – een enkeling daargelaten -, roepen wij dat uiterlijk een kwestie van fun is, en dat alles mag en kan, zolang het maar uit jezelf komt, zolang je maar trouw blijft aan jezelf.

Nu jaren later, denken we er niet anders over. Heb je zin in lang haar, ga er dan voor. Vind je het leuk om een handtas te dragen, doe het dan. MAAR doe het niet omdat het mode is, of omdat LGBT mode is. Offer je identiteit niet aan de mode op, wees jezelf, versterk je persoonlijkheid door een eigen stijl te ontwikkelen.

De afgelopen twintig jaar hebben we vele barrières doorbroken – de jaren ’90 brachten uniseks mode, de laatste jaren zijn we steeds meer typisch vrouwelijke elementen in de herenmode gaan zien. We zijn de eesten die het allemaal toejuichen. Iedereen moet doen waar die zin in heeft. Pak uit de modetrends die wij je keurig netjes elk seizoen weer serveren, alleen die dingen die echt bij je passen, die iets voor jouw persoon doen.

Helaas zie je echter steeds vaker dat er massaal achter modes en trends aangehold wordt, dit mede door de sociale media die een sterke invloed hebben. Denk maar eens aan de hipster trend van een paar seizoenen geleden. Nooit tevoren zagen we zo’n wijd verbreid, globaal fenomeen. Mannen over de hele wereld gingen massaal aan de baard. Die baarden zijn er inmiddels grotendeels weer af, wat wel weer bewijst dat die baarden zo origineel niet waren (een definitie van origineel is ‘niet van iemand overgenomen’). Dat wisten we natuurlijk allang. Het had allemaal niets met persoonlijkheid en eigen stijl te maken, maar het was een doodgewone kwestie van gedachteloos na-apen. En dat is jammer, vinden wij.

Wij trekken die lijn ook door naar de handtassentrend die we tijdens de laatste modeweken zagen ontstaan. Opeens doken overal mannen met handtassen op. Helemaal prima als je al jarenlang zo’n tasje bij je draagt omdat je je er goed bij voelt, maar als je het doet om met de mode mee te dan… dan vertoon je volgens ons gewoon… kuddegedrag.

Tot zover ons socio-psychologische modeuitstapje. Gelukkig zijn er ook mannen die wat origineler voor de dag komen. Bekijk de foto’s maar eens en denk er vooral het JOUWE van. Klik ook even door naar de kussen-tas die op dit moment hot is onder de fashionista’s.

ADVERSUS