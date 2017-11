Streetstyle man. De donkerblauwe blazer met spijkerbroek

No matter what… met een donkerblauwe blazer kan het niet misgaan. Wel wordt het even oppassen als je een donkerblauwe blazer met een spijkerbroek gaat combineren.

De combinatie donkerblauwe blazer – spijkerbroek is een klassieker, maar eens was’ie gewaagd. Nu is het een gangbare outfit, en ook stijlvol, tenminste als je het goed doet. Want de kunst ligt daarin om de juiste blazer met de juiste spijkerbroek te combineren.

Spelen met contrasten

Ten eerste moet je je realiseren dat een donkerblauwe blazer géén sportieve colbert is. Je waagt je met de combi donkerblauwe blazer en jeans aan een opvallend contrast tussen formalwear en casualwear. En dat is prima – of beter nog: super – want in de mode is men dol op contrasten.

Wat voor donkerblauwe blazer?

Een doublebreasted blazer op een spijkerbroek is volgens ons snel nogal ‘bombastisch’. Eigenlijk kun je het het beste eenvoudig houden. Een donkerblauwe blazer met twee knopen en een vrij rechte snit laat zich het gemakkelijkst combineren. Je mag het jasje ook open dragen.

Wat voor jeans?

Onder een donkerblauwe blazer draag je bij voorkeur een klassiek model spijkerbroek met rechte pijpen, een niet al te hoge maar ook niet al te lage taille en zonder opgestikte zakken. Op die manier valt de blazer het mooist. Een spijkerbroek met gaten zoals op de foto hierboven mag.

Voor wat betreft de kleur is het gemakkelijk: de combinatie donkerblauwe blazer – spijkerbroek is één van de weinige outfits waarin de broek lichter mag zijn dan de top (in dit geval de blazer).

En verder…?

Onder de blazer kun je een effen T-shirt dragen of een vrij eenvoudige wintertrui. De suède laarzen op de foto kunnen onze goedkeurig wegdragen (sneakers mogen ook), evenals de zijden sjaal, ook al zal niet iedereen zich daar goed in voelen, dit is een kwestie van persoonlijke smaak.

Conclusie

Al met al is de combinatie donkerblauwe blazer met spijkerbroek een supercombinatie, mits je het goed doet. Ons advies is (nogmaals): houd het eenvoudig.

ADVERSUS

