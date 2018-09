Streetstyle mode heren herfst winter 2018 2019

Tijdens de Milan Fashion Week (half september jl.) zagen we maar weinig heren onder het modepubliek. Dat is begrijpelijk want op de catwalks showden de damescollecties (voor zomer 2019). Toch hadden we graag wat meer heren gezien (en gefotografeerd) om meer inzicht in de wintermode te krijgen. We moeten het nu met weinig doen, maar wat we zagen, was wél heftig!

De mode voor herfst winter 2018 2019 staat in het teken van dierenprints. Vooral luipaardprints en slangenprints zijn populair. Roberto Cavalli bijvoorbeeld ging er volop mee aan de slag voor winter 2018 maar ook voor zomer 2019, maar wij hadden niet gedacht dat de heren het ook daadwerkelijk zouden gaan dragen. Tijdens de afgelopenFashion Week bleek dat dus wél het geval is!

Behalve dierenprints zijn ook bloemenprints populair. En evenals de dames heerst ook onder de heren de ‘schelpenkettingen’-trend, een residu van de zomer. Verder mogen sneakers nog steeds onder een pak en gaan de heren, net zoals de dames, ook het komende seizoen volop voor kleur.

Bekijk de street style foto’s hieronder maar eens. Veel dingen zullen je waarschijnlijk niet aanspreken maar misschien doe je er toch nog een leuk idee van op.