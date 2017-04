Streetstyle. De (vak)man met de baard

Over mannen met baarden hebben we de afgelopen seizoenen veel geschreven en de oplettende lezer zal ons standpunt daarover best meekregen hebben 🙂 Hoe het ook zij, baarden zijn nu wel een beetje uit; de trend is over zijn top heen. Toch lijken veel mannen maar moeilijk afscheid te kunnen nemen van deze gezichtsharing die autoriteit verleent en eventuele ‘schoonheidsfouten’ corrigeert. Dit even in het algemeen. Nu over naar de (bebaarde) heer op deze foto’s.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Als we het goed hebben, is dit één van de meest bekende stylisten in Italië. En met stylist bedoelen we dan iemand die outfits en accessoires bij elkaar haalt voor de fotoshoots voor tijdschriften en andere modedoeleinden.

Kortom, deze heer weet van wanten en daarom is het extra interessant om zijn outfit eens onder de loep te nemen. Hier was onze stylist op weg naar een fashion show tijdens Milan Fashion Week (dit even voor de context).

Het eerste dat ons opvalt is het spijkerjack over de donkerblauwe blazer. Een vondst waar waarschijnlijk alleen vakmensen opkomen. De verbindende factor tussen beide items wordt gevormd door de goudkleurige spelden op het spijkerjack en de goudkleurige sterren in de revers van de blazer.

Verder is de look vrij minimalistisch. Een donkerblauwe broek met sportieve snit en elastische boord rond de enkels. Een wit T-shirt (altijd goed) en witte sneakers met zwarte veters en goudkleurige details (dat is wat minder minimalistisch). En dan nog wat accessoires zoals een klassiek horloge, leren polsbandjes en een goed gekozen zonnebril.

Ook valt op dat deze heer perfect gegroomd is en zijn huid goed gehydrateerd (maar goed: hij zit dan ook aan de bron van alles wat beauty & fashion is). Al met al een best interessante look. Zoals altijd is ons advies: kijk maar wat je ermee doet!