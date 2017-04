Voor haar. Streetstyle. Voorjaar 2017 begint met… roze!

Er valt zoveel te zeggen over de rozetinten die de streetstyle bij Valentino in Parijs domineerden. Allereerst is het zo dat we vooral in de lente geneigd zijn om naar pastels te grijpen. Gewoonlijk zijn het juist deze zachte kleurtjes die we in de vroege voorjaarscollecties tegenkomen.



Verder is roze ook dit seizoen weer goed vertegenwoordigd in de Top 10 modekleuren. Van de tien kleuren zijn er maar liefst twee roze. We verruilen het ‘Rose Quartz’ van vorig jaar zomer voor ‘Pale Dogwood’ en ‘Pink Yarrow’.

‘Pale Dogwood’ is een bleekroze tint die onschuld en puurheid uitstraalt, aldus kleurenexpert Pantone, terwijl ‘Pink Yarrow’, een cyclaamroze kleur, tropisch en feestelijk aandoet, je een goed humeur bezorgt en de adrenaline op gang brengt.

Beide kleuren kwamen in allerlei combinaties in de zomercollectie 2017 van Valentino voor. Het was de eerste keer dat ontwerper Pierpaolo Piccioli er alleen voorstond, zonder zijn design partner Maria Grazia Chiuri met wie hij 20 jaar lang samenwerkte (Chiuri verliet hem voor Dior). De break-up moet Piccioli door het hart gesneden hebben. De beeldige jurken op de catwalk waren bezaaid met harten en zwaarden en vertoonden een flinke dosis romantiek.

En daar hoort roze bij. Roze in alle toonaarden. Ook de kleurcombinaties waren romantisch en symbolisch. De veel terugkerende combinatie van roze met vermiljoenrood leek ons een synoniem voor liefde en passie. En de combinatie roze met zwart geeft uiting aan de hartenpijn van een break-up. Maar misschien slaat onze fantasie hier op hol…

Feit is het straatbeeld rond Hôtel Salomon de Rothschild zich behoorlijk roze kleurde. Verschillende jurken waren uit de collectie van Valentino (het laat zich gemakkelijk raden welke dat zijn!), andere outfits waren erop geïnspireerd. En dat is precies wat we je willen meegeven. Trek je kast open en experimenteer met roze. P.S. Wij vinden de outfit met spijkerbroek, roze top en zilveren laarsjes die je hieronder ziet supercool.