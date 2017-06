Streetstyle zomer 2017. T-shirt met stripfiguur voor een nonchalante fashion look

Als je je look wilt ‘ontdramatiseren’ dan is een item met een stripfiguur de oplossing. Het is een fashion truc die elke fashionista kent.

Weet je even niet hoe je die grijze pantalon moet dragen of vind je die donkere blazer veel te serieus, dan haal je een T-shirt of sweater met een stipfiguur bij. Op die manier maak je een klassieke look cool en trendy.

Verder kun je de look eenvoudig houden. Zo had de oranje zonnebril zoals op deze foto voor ons niet echt gehoeven. En die slippers in Birkenstock-stijl hebben we nu wel gezien. Natuurlijk geven ze je een instant fashionable look als je ze combineert zoals op deze foto maar niet iedereen is even dol op dit schoeisel, zeker niet in de stad. Een paar sneakers had deze look wat meer pit gegeven.

Maar zoals altijd geldt: over smaak valt te twisten. Voel jij je er goed bij, ga er dan voor. Het is niet onze bedoeling je beperkingen in je kledingstijl op te leggen, maar juist om ideeën aan te dragen. Dus laat je fantasie maar gaan. In dat opzicht is deze look geslaagd.

