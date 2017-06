Streetstyle zomer 2017. Zo wordt kaki modern

De kaki broek is een klassieker voor de zomer. Hij laat zich gemakkelijk dragen. Voor een zakelijke look combineer je ‘m met een colbert, voor een relaxte look draag je ‘m met een T-shirt of een overhemd. Het is een klassiek item waar je altijd goed mee wegkomt. Maar trendy of vernieuwend is’ie vaak niet.

Toch kan je een kaki broek ook op een trendy manier dragen. Door ‘m te combineren met een spijkeroverhemd bijvoorbeeld. Of door er een kaki overhemd/jasje in dezelfde kleur bij te halen, zoals je hier op de foto ziet.

De revers en zakken geven het overhemd een stoere en trendy look waardoor het iets van een jasje krijgt. Het dragen van één enkele kleur geeft bovendien rust in je gezicht en staat heel modern. Opvallend is verder dat deze look geheel zonder accessoires wordt gedragen, juist ook omdat deze look die helemaal niet nodig heeft.

Kortom, een look die onze goedkeuring heeft! Proberen!