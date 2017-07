Streetstyle zomer 2017. Zo wordt je maatpak tijdloos en modern

Een grijs colbert kan soms wat stijf of ouderwets aandoen maar er zijn wel manieren om het een moderne twist te geven. Je kunt het op een spijkerbroek dragen maar heel verrassend kan het effect zijn als je het met een grijze chinobroek combineert.

Verder kun je de look heel sportief afmaken. Onder het colbert kun je een wit of zwart T-shirt dragen. De chinobroek rol je een beetje op zodat je enkels te zien zijn. Dit staat zomers en hip.

Witte gympen of sneakers zijn verder nog altijd de beste manier om een look te verjongen. Het is een truc die jong en oud in de modewereld toepassen. Last but not least maak je deze look af met een zwarte zonnebril.

Dit is een heel relaxte look die bestaat uit items die je waarschijnlijk allemaal al stuk voor stuk in je kast hebt hangen. Kijk maar eens hoe ver je komt.