Streetstyle zomer 2019. Mannelijke modellen houden het simpel (maar cool)

Mannelijke modellen versus modepubliek. Het verschil in stijl kan niet groter zijn. De fashionista’s doen er van alles aan om er gelikt en origineel uit te zien, en kicken op de grote merken. De mannelijke modellen doen alsof het ze niets kan schelen en kleden zich simpel. Maar trap er niet in want ook achter hun look zit een idee. Als je job van je image afhangt, besteed je daar wel degelijk aandacht aan. De focus ligt gewoon wat anders.

Waar fashionista’s vooral vertrouwen op hun kleding, focussen mannelijke modellen op lichaamsvorm en lichaamsverzorging. Als je abs en kapsel in orde zijn, kun je aantrekken wat je wilt, je ziet er altijd goed uit.

Maar natuurlijk denken ook de modellen erover na wat ze aantrekken. Bekijk de streetstyle foto’s hieronder maar eens. Een paar steeds terugkerende elementen vallen op:

total black looks – modellen kleden zich vaak van top tot teen in het zwart. Daarmee kan het nooit misgaan. Overigens kun je met total black verschillende kanten op. Denk aan een zwarte spijkerbroek met een T-shirt of een zwarte bandplooibroek met een zwart overhemd. Beide goed!

overhemd open over T-shirt – een ander element dat we dit seizoen vaak tegenkwamen, is het overhemd dat open over een T-shirt wordt gedragen. Heel geschikt voor een relaxede zomerse look!

de jogging broek – supercool op dit moment zijn de jogging broeken van Adidas en Nike. Je draagt ze heel nonchalant met een T-shirt (of zonder! zie de foto’s hieronder). Alsof het je dus helemaal niet kan schelen wat je aan hebt (maar niet heus).

heuptassen en meer – heuptassen (bum bags) zijn cool, vooral als je ze overdwars over je schouder draagt.

sneakers en gympen – sneakers en gympen zijn nog steeds de grote winnaar!

Bekijk de streetstyle foto’s hieronder maar eens. Op de laatste foto zie je een fashionista. Gewoon even voor het verschil in stijl.

