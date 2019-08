Streetstyle zomer 2019. Zo kleed je je casual (en cool)

Alessio Pozzi is één van de bekendste mannelijke topmodellen van het moment. Hoe kleedt zich nu zo iemand die het van zijn uiterlijk moet hebben? Het zal je nog verbazen… We liepen het topmodel na afloop van de modeshow van Giorgio Armani tegen het lijf, en het viel ons op hoe eenvoudig hij gekleed ging. Hij droeg een blauwe spijkerbroek (slim fit maar niet al te strak) en een witte zomertrui met korte mouwen in sweaterstof met vintage gaten. Aan zijn voeten staken een paar suède Adidas schoenen. That’s all.

Ook de andere modellen hadden voor een soortgelijke look gekozen. Het merendeel droeg, net zoals Alessio, een slim fit spijkerbroek – zwart of blauw – met daaronder zwarte of witte sneakers. Sommigen droegen eenvoudige katoenen broeken, een enkeling koos voor wijde shorts tot op de knie. Die combineerden de jongens met T-shirts of wijde hemden. Of een overhemd dat open over een T-shirt wordt gedragen (een trend voor zomer 2019). De meeste modellen maakten hun look af met sneakers. Eigenlijk zagen we maar heel weinig mode accessoires: wat zonnebrillen, een petje.

Als je de foto’s bekijkt, zal het je opvallen dat de modellen graag voor gedekte kleuren kiezen. Eigenlijk oogt hun look heel simpel, maar vergis je daar niet in, want het gaat allemaal om vormen en proporties! En een goed lijf is natuurlijk altijd een goede basis.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

