Suelen Wonsowis – ADVERSUS Cover Model

Suelen heeft een superlijf. Zelfs als je niets van sporten weet, zal je dat meteen opvallen. Ze is gespierd, strak en afgetraind. Voeg daar een open gezicht met twee eigenwijze, blauwe ogen aan toe en je hebt ons nieuwe cover model: Suelen Wonsowis, een Braziliaanse schoonheid die we in Milaan hebben ontmoet en gefotografeerd.

De girl heeft een superbody, ik zei het al. Sinds de cover shoot met Suelen heb ik geen training in de sportschool meer overgeslagen! Haar stalen buikspieren waren gewoon te ‘confronterend’, ook voor mij 😉

Maar Suelen is meer dan mooi. Met haar charme neemt ze je direct voor je in. Ze is gemakkelijk in de omgeving en lacht en praat veel. Tijdens onze shoot sprak zij Spaans (met een sexy Portugees accent) en ik Italiaans en we konden elkaar nog verstaan ook.

Suelen is echt ‘cool’ en ontzettend sportief, en dan heb ik het niet alleen over sporten. Bekijk de foto’s en video met interview en backstagebeelden maar eens. Ze heeft ervoor moeten ‘vechten’. De bokssessie was niet niks en die kauwgom… Ach, kijk zelf maar!

Op de foto’s van deze cover model shoot draagt Suelen lingerie van de nieuwe collectie van Christies en Naory. In Milaan wordt Suelen vertegenwoordigd door THE LAB MODELS .

Ciao Suelen 🙂 Kun je je voorstellen aan het publiek van ADVERSUS?

Hallo allemaal, ik ben Suelen, ik kom uit Brazilië.

Waar woon je?

Ik woon sinds vier jaar in Santiago de Chile.

Wanneer en waar ben je als model ontdekt?

Ik was 17 toen ik als model begon en ik ben ontdekt door een modellenbureau in Curitiba, Brazilië, waar ik oorspronkelijk vandaan kom.

En toen is alles begonnen…

Ja, ik kreeg al snel opdrachten en heb een internationale carrière opgebouwd.

Waar in de wereld ben je geweest?

Zo’n beetje overal. Ik heb gewerkt in Santiago, Turkije, Parijs, Lissabon, Barcelona, Madrid, Azië.

En in Milaan?

Ja, vandaag ben ik hier.

Je bent ontzettend in vorm, helemaal afgetraind. Wat doe je daarvoor?

Ik ben gek op sporten. Ik doe aan allerlei soorten sport: fietsen, joggen, de sportschool. Ik ben altijd in de sportschool te vinden want sporten is goed voor je lichaam maar ook voor je geest.

En doe je aan de lijn?

Nee… ik volg geen dieet. Ik eet heel ongedisciplineerd, ik ben heel ongedisciplineerd. Ik eet wat ik wil.

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Omschrijven? Ah… wat moet ik zeggen? Ik denk dat ik best een leuk mens ben, heel vrolijk, ik praat graag, hoor mij nu maar eens, ik ben hier [in Italië], ik spreek geen Italiaans… en ook geen engels, en toch ratel ik maar door!

Ben je gemakkelijk in de omgang, of eerder gereserveerd?

Ik maak heel gemakkelijk vrienden, ik houd van mensen, ik leer graag nieuwe culturen kennen en ontdek graag nieuwe plekjes.

Kus!