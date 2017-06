De super relaxede zomerlook van Giorgio Armani

Ook in de zomer komt er een dag dat je niet meer weet wat je aan moet. Zeker op zo’n dag waarop de zon het laat afweten en het eerder maart dan juni of juli lijkt. Denk op die dagen dan maar eens aan de zomercollectie van Giorgio Armani voor wat inspiratie.

De Italiaanse maestro kwam met een geweldig relaxede zomercollectie die zich heel gemakkelijk laat dragen. De kleuren zijn licht: van lichtgrijs tot bleekroze en beige en easy te combineren.

De ongevoerde jasjes worden op de blote huid gedragen of anders met een T-shirt en in een enkele uitzondering met een overhemd (maar dan wel weer met een spijkerbroek). De broeken lekker wijd en de schoenen comfortabel. Armani koos voor zachte mocassins of eenvoudige dichte zomerschoenen. Voor regenachtige dagen komt Armani met een korte lichtgrijze trench of met een simpel vest dat je – wederom – over een T-shirt draagt. De collectie bevat maar heel weinig dassen, een ander pluspunt (zeker in de zomer).

Eigenlijk niets bijzonders, behalve dan de volumes die vernieuwend zijn. De hele collectie ademt een ontspannen mood uit. Alles je deze zomer helemaal niets hoeft of moet. En dat is toch eigenlijk wat we allemaal willen.