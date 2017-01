Voor haar: een supercool hippie kapseltje

Lijdt jij aan ‘hair envy’? Wij wel! Soms zie je iemand met een kapsel waar je op slag helemaal wild van wordt. Je zou het liefst direct bij de eerste de beste kapper binnenrennen en het zo laten knippen. Jammer genoeg werkt dit vaak niet.



De kapper moet goed zijn, je haar moet er geschikt voor zijn én de vakman/vrouw van je keuze moet ook maar begrijpen wat je bedoelt. Dat laatste komt meestal wel goed als je foto’s bij de hand hebt. Helemaal prettig is het als een professional je van tevoren even uitlegt hoe dat schattige haarcoupje precies in elkaar zit zodat je ook nog eens de juiste woorden bij de hand hebt. En dat is dus de reden waarom wij Pablo Robledo, International Hairstylist van Pantene (je kent ‘m inmiddels vast wel) hebben ingeschakeld om dit kapseltje te analyseren.

‘¡Hola! Pablo. Wat kunnen we met deze look?’

‘Deze look is best heel hippie en de pony staat hier centraal. Dit kapsel is niet gemakkelijk in het onderhoud. Het is meer geschikt voor steil haar. Als je krullen hebt, kan het wat gecompliceerder zijn doordat het in laagjes is geknipt en je met verschillende haarlengtes te maken hebt.’

‘Eerlijk gezegd is dit niet echt een Pantene-kapsel want Pantene houdt van lange, gezonde en glanzende lokken (zoals Gisele Bündchen) maar toch is het wel een interessante haarcoupe. Vooral op de foto hieronder komt de coupe qua volume goed tot zijn recht.’

‘Voor de styling kun je – na de shampoo en conditioner – het beste een droge olie gebruiken en het haar drogen met de föhn. Je zou sommige lokken wat meer kunnen definiëren met gebruik van nog wat olie en wat haarlak, maar eigenlijk draait alles hier om het model dat in het haar is geknipt en niet zozeer om de producten.’

‘Ik zou deze haarlook altijd combineren met een heel verzorgde outfit en met een vrouwelijke jurk of een mooi bloesje en vrouwelijke accessoires. En verder ook met wat make-up. Het meisje op de foto draagt een vrouwelijk bloesje en een mooie tas. Deze elementen contrasteren goed met deze ietwat mannelijke haarsnit. Deze haarlook zie ik het beste bij vrouwen met een sterk karakter, vrouwen die van muziek houden, en reizen, die graag eens lekker uit de band springen, die wel een beetje extreem durven te leven.’