Tatoeage trends: minimalistisch, aquareltinten, klein (of héél groot)

Een tatoeage is for ever… En dat is soms dikke pech want ook tattoos zijn aan trends onderhevig. Daar loop je dan met dat anker op je bovenarm. Oké, we overdrijven…



Tattoos zijn allereerst een expressie, een uiting van jezelf. Wat je laat zetten, heeft een diepere betekenis voor jou en die betekenis zal niet snel ‘out of fashion’ zijn (tenzij het de naam van je huidige vriendje is want daar wil nog wel eens verandering in komen).

Maar je wilt je hele leven natuurlijk ook tegen een esthetisch verantwoorde tekening op je huid aankijken. Je tattoo moet mooi en ja, toch ook een beetje trendy zijn. Daarvoor zou je in de eerste plaats je eigen smaak moeten volgen. En daarnaast kun je je (een beetje) laten inspireren door de trends.

En dan wil je nu vast graag weten wat die trends zijn.

Minimalistisch

‘Minimalistisch’ is hét sleutelwoord van nu. Veel tattoos van nu kenmerken zich door verfijnde tekeningen met simpele lijnen en veel grote, blote (huid) oppervlakken. De dessins zijn luchtig, meestal in zwart en wit en zonder schaduwen. Heel simpel maar tegelijkertijd heel geraffineerd.

Fotorealistisch

Een ander sleutelwoord is ‘fotorealistisch’. Het is een trend om zo realistisch mogelijke afbeeldingen te laten zetten. Denk daarbij aan het portret van je hond of poes of een waarheidsgetrouwe afbeelding van voorwerpen of landschappen die je interesseren.

Kleintjes op onverwachte plekjes (voor ‘nette’ meisjes)

Kleine tattoos op onverwachte plekjes is geen nieuwigheid maar op dit moment toch wel weer een trend. Je kunt hier denken aan de geijkte maantjes, sterretjes en hartjes maar ook aan geheel andere dingen. Een koffiekopje op de binnenkant van je onderarm, een kattenkopje tussen je schouderbladen, een strikje op de binnenkant van je oorschelp…

Geometrische lijnen en vormen

Een trend die aansluit bij de minimalistische stroming en de kleine tattoos op onverwachte plekjes is die van de geometrische lijnen en vormen. Zo zien we steeds vaker één rechte zwarte lijn op de onderarm, een zwarte lijn rond de pols bij wijze van armbandje, drie kleine zwarte puntjes onder elkaar in de nek of op de ringvinger – in combinatie met de trouwring – zoals Behati Prinsloo (echtgenoot Adam Levine deed haar deze tatoeage cadeau als teken dat ze nu een getrouwde vrouw is).

Tattoos die geen tattoos lijken

Niet alle tattoos zien er tegenwoordig ook als tattoos uit. We kennen allemaal het verschijnsel van de ‘getatoeëerde’ wenkbrauwen (meestal gaat het hier om semi-permanente technieken). Daarbij gaat het erom dat het er zo natuurlijk – niet van echt te onderscheiden – uitziet. Een trend is zelfs om sproetjes te laten tatoeëren!

Waterkleuren

Heel mooi zijn de tatoeages in waterkleuren die we steeds vaker gaan zien. Het gaat hier om heuse tekeningen in mooie acquarelkleuren met vaak wat grotere oppervlakken. Het zijn echte kunstwerken, meestal vrij groot en artistiek.

Old School Style

De Old School Style doet ook nog volop mee en is vooral populair bij degenen die grote delen van hun lichaam willen laten tatoeëren. Het gaat hier om grote, kleurrijke oppervlakken met veel details in de klassieke kleuren (groen, geel, blauw, rood, zwart).

Een populair en lief plekje voor stoute meisjes: de heup tattoo

Behalve het ‘wat’ is er natuurlijk ook altijd de vraag ‘waar’. Eén van de populairste plekjes op dit moment is de heup omdat dit plekje wel/niet zichtbaar is. Met een wat korter truitje of een broek met lage taille toon je je tattoo op een ongedwongen en nonchalante manier maar het is net zo gemakkelijk om ‘m te verstoppen…