Taylor Hill. Models we love!

We love Taylor Hill omdat… ze het typische Amerikaanse model in persoon is. Een en al gezondheid, een frisse blik in haar ogen, bombshell lippen, lange beach waves, een stralende lach (en oogverblindend witte tanden!).

Taylor, geboren in Colorado werd – zo gaat het verhaal – ontdekt op haar veertiende. De switch van een sportcarrière (Taylor deed intensief aan sport) naar een modellencarrière was snel gemaakt.

Taylor is het jonge model dat in de meest recente Victoria’s Secret fashion show meeliep. In een interview werd haar eens gevraagd wat ze wilde doen als ze ‘groot’ was. Taylor antwoordde dat ze altijd al de Victoria’s Secret fashion show had willen lopen. En dus is haar droom uitgekomen. Done!

Wij spotten Taylor backstage bij Barbara Bui in Parijs en moesten haar natuurlijk even op de gevoelige plaat vastleggen! Here she is 🙂