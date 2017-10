Test je trainings-IQ: buikspieren

Soms denken we dat we het allemaal wel weten. Dat we duidelijke ideeën hebben over hoe je moet trainen, over de technieken en over de resultaten. Per slot van rekening zijn we allemaal een beetje trainer (van ons eigen lichaam).

Maar waarom worden er in de sportschool dan soms zo uiteenlopende resultaten geboekt? Waarom zijn er personen die (DNA daargelaten) opvallende resultaten bereiken terwijl anderen ondanks alle inspanningen mijlen achterop blijven13? Het antwoord is simpel. Omdat degenen die opvallende resultaten boeken een hoog ‘trainings-IQ’ hebben. Zij weten hoe ze moeten trainen, anders dan anderen die dènken dat ze weten hoe ze het moeten doen, maar die ondertussen kardinale fouten maken.

Dezelfde inspanning, verschillende resultaten. Maar als je nu wat meer kennis van zaken zou hebben…? Dan zou ook jij tot de eerste categorie kunnen behoren. Dat is waarom we hebben besloten om deze week met een nieuwe serie artikelen te beginnen die we ‘trainings-IQ’ willen noemen. In deze serie willen we stilstaan bij overtuigingen die in de sportschool leven maar die geen reden van bestaan blijken te hebben. Test hoeveel jij ervan weet en verbeter – zo mogelijk – je resultaten.

Vandaag beginnen we met… raden? De buikspieren.

1. Als je je buikspieren traint, verbrand je het overtollige vet dat de spieren bedekt.

Fout. Als je je buikspieren – op correcte wijze – traint zullen de spieren strakker en sterker worden, en meer vorm krijgen. Maar het vet dat de spieren bedekt – en dat kan soms een flinke barrière van meerdere centimeters zijn – ga je met buikspieroefeningen niet te lijf. Om buikvet te verbranden en om tegelijkertijd je spieren zichtbaar te laten worden (het zogenaamde ‘sixpack’) moet je op kundige wijze buikspieroefeningen (voor je spieren) combineren met aerobische activiteiten (om vet te verbranden) en een juist voedingspatroon (met een beperkte hoeveelheid vet)…

2. Als je jouw buikspieren teveel traint, loop je het risico dat je je buikspieren ‘opbrandt’.

Fout. Ik heb nog nooit gezien dat iemand zijn buikspieren opbrandt door teveel te trainen. Er zijn bovendien sporttakken die intensieve en langdurige inspanningen van de buikspieren vragen en ook in deze gevallen heb ik nooit gehoord dat de buikspieren ‘opbranden’. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met ‘opbranden’? Kan iemand me dat uitleggen? Dank.

3. Buikspierenoefeningen moet je altijd aan het begin van de trainingssessie in de sportschool doen.

Dat hoeft niet per sé waar te zijn. Integendeel, persoonlijk bevalt het me beter om mijn energie te bewaren voor de zwaardere oefeningen met gewichten en om de buikspieren tot het laatst te bewaren. Op die manier kunnen de buikspieren tijdens het trainen de bewegingen van de zware oefeningen maximaal ondersteunen. En aan het einde van de training kan ik met een gerust hart alles uit de buikspieren halen wat erin zit (ik heb ze verder niet meer nodig) en bovendien even genieten van de rustpauzes tussen de sessies die ik al liggend op het matje doorbreng. Een welkome afwisseling na een zware training. Natuurlijk kun je, als warming-up, je training ook openen met buikspieroefeningen, als je maar niet al teveel van ze vergt voordat je aan de andere oefeningen toekomt.

4. Buikspieren moet je met gewichten trainen.

Mah… dat is niet helemaal waar. Beoefen je een sport waarin een groot beroep op je buikspieren wordt gedaan en waarin je baat hebt bij een ‘stalen buik’, dan kun je je buikspieren natuurlijk met gewichten trainen. Maar in het algemeen is het gewicht van je romp of van je benen, als je het over bodybuilding of het shapen van je lichaam hebt, voldoende. Heb je het idee dat je teveel herhalingen kunt doen voordat je ze gaat voelen, besteed dan extra aandacht aan de uitvoering van de buikoefeningen, en je zult zien dat het je opeens veel meer moeite kost om het gebruikelijke aantal herhalingen te halen.

5. (Sterk) ontwikkelde buikspieren maken je lichaam rond je middel zwaarder om te zien.

Dat is niet waar. Als je regelmatig traint en dat op een goede manier doet, dan zullen de buikspieren als het ware een ‘natuurlijk korset’ gaan vormen. Dit ‘korset’ zorgt voor een slanker silhouet en helpt tegen een uitpuilende buik omdat het stevig genoeg is om ‘de boel binnen te houden’, iets wat je zonder getrainde buikspieren niet zou lukken.

ADVERSUS