Deze voedingsmiddelen verhogen je testosteron op een natuurlijke manier

In elk gezond persoon zal het testosteron gehalte bij het ouder worden dalen. Dit is een onvermijdelijk proces. Je leeftijd, en misschien ook je gewoontes en levensstijl, zijn bepalend voor je testosteron niveau. Er zijn verschillende manieren om het testosteron gehalte te verhogen, bijvoorbeeld met een aanvullende testosterontherapie. Deze moeten worden voorgeschreven door een arts. In dit artikel laten we dit aspect terzijde, maar willen we het hebben over voedingsmiddelen die – mogelijk – het testosterongehalte kunnen verhogen.

De experts zijn het erover eens dat een dieet dat rijk is aan vitamine D en zink een gunstige invloed heeft op het testosteronniveau. Rond deze wetenschappelijke stelling is in de loop van de tijd een hele lijst van natuurlijke voedingsmiddelen ontstaat die je zou kunnen eten om te proberen om je testosteron gehalte te verhogen. Deze voedingsmiddelen zijn, je raadt het al, rijk aan vitamine D en zink.

Tonijn. Op zich al is tonijn een voedingsmiddel dat deel zou moeten uitmaken van ons voedingspatroon. Tonijn is rijk aan eiwitten en vrij mager en daardoor heel geschikt voor mensen die belang hechten aan hun lichamelijke vorm. Daarnaast is tonijn ook nog eens rijk aan vitamine D, en dat maakt dit voedingsmiddel direct een topper op de lijst van voedingsmiddelen waarmee je zou kunnen proberen om je testosteron gehalte een boost te geven.

Melk. Ook melk is rijk aan vitamine D en past daarom in dit rijtje. Als je lichamelijke vorm je lief is, ga dan voor magere melk om onnodige calorieën uit vetten te vermijden (we krijgen gedurende de dag al meer dan genoeg vetten binnen).

Granen. Wil je natuurlijke testosteron verhogende voedingsmiddelen een kans geven, ga dan voor een ontbijt op basis van granen. Ze zouden de aanmaak van testosteron kunnen bevorderen.

Eigeel. Eierdooiers bevatten van nature veel vitamine D (en zouden dus je testosteron dus kunnen boosten), maar pas op want eigeel is ook rijk aan cholesterol.

Peulvruchten en schelpdieren. Ook dit zijn voedingsmiddelen die interessante hoeveelheden vitamine D en zink bevatten.

Rode bieten. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat rode biet het testosteron niveau kan verhogen.

Olijfolie. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken lieten een verhoging van het testosteron gehalte zien van de deelnemers die olijfolie aan hun dieet hadden toegevoegd gekregen.

Noten. Noten bevatten veel selenium en ook deze stof kan het testosteron gehalte in de man positief beïnvloeden.

Tot slot: oesters. Oesters, een luxe en (vermeend) lustopwekkende delicatesse, bevatten aanzienlijke hoeveelheden zink en zink zou, zo zagen we aan het begin van dit artikel, een positief effect hebben op de testosteron productie. Nog een reden dus om oesters te eten!

Zoals je ziet, zijn het (bijna) allemaal voedingsmiddelen waar we gemakkelijk over kunnen beschikken en die we gemakkelijk in ons dagelijks voedingspatroon kunnen verwerken om te proberen – verwacht er geen wonderen van – om de natuurlijke testosteron productie een handje te helpen (dit geldt voor volwassen en gezonde mannen).

