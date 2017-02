Tip bij dunnend haar

Nee, we hebben geen wondermiddel voor je. We hebben geen innoverende techniek of supermiddel voor je om haarverlies tegen te gaan. Het blijft helaas vooral een genetische kwestie en hoewel de markt wordt overspoeld met duizenden artikelen die wonderen zouden verrichten, is het vaak enkel een kwestie van accepteren.



Ja, dat is misschien het enige advies dat we je kunnen geven. Het accepteren. Want wat heeft het voor zin om er een kwestie van te maken? Om je leven erdoor te laten beheersen? Veel mannen die met haarverlies te kampen hebben, kunnen het gevoel niet van zich afschudden dat anderen alleen een kalend hoofd in ze zien. Is dat jouw geval, stop er dan nu mee. Het is een idee dat tussen de oren zit. En waarom zou een kalende man minder jong en jeugdig zijn dan zijn leefgenoot die (nog) geen haarverlies heeft? Leg dat ons maar eens uit!

Maar goed, laten we discussies over kaalheid, jeugdigheid en midlife crisissen even terzijde laten en tot de kern komen. Een kleine praktische tip hebben misschien toch nog voor je. Een klein dingetje dat je deze zomer misschien kan helpen. En dat is: een zelfbruiner.

Verbaasd? En toch ligt het zo voor de hand. Dunnend haar valt vooral op omdat de hoofdhuid vaak lichter is dan de gezichts- en lichaamshuid. Bij donker haar wordt het contrast nog groter. Dus waarom zou je je hoofdhuid dan niet een gezond tintje geven met een zelfbruinende crème? Je zult zien dat je haar minder dun lijkt. Verder kan een zelfbruiner uitkomst bieden bij een kaalgeschoren hoofd, als het kleurverschil tussen gezicht en hoofdhuid opvallend groot is.

Omdat de hoofdhuid erg gevoelig is, is het belangrijk dat je een zelfbruinende crème van goede kwaliteit koopt. Test bovendien eerst op een klein, verborgen plekje of je niet allergisch voor de crème bent en – ook héél belangrijk – of de kleur wel goed is. Bedenk verder dat een zelfbruiner geen bescherming tegen de schadelijke straling van de zon biedt. Is het de eerste keer dat je een zelfbruiner voor je hoofdhuid gebruikt, win dan van tevoren persoonlijk advies in bij je kapper of andere competente expert.

