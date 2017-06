Tips om gezond en succesvol af te vallen

Afvallen is niet moeilijk als je je lichaam maar kent en er een gezonde levenswijze op na houdt. Tien tips om af te vallen en je lichamelijke vorm weer terug te vinden.

Hoe vaak zeggen we niet: ‘Nu is het genoeg! Nu ga ik op dieet!’ Je slaat een enkele maaltijd over, je doet wat minder suiker in je koffie, in je eerste enthousiasme ga je misschien een halfuurtje rennen. En het resultaat? Minder dan niets. De reden? Omdat de wil en een paar flauwe pogingen alleen niet voldoende zijn om af te vallen. Wat je nodig hebt is een goed omlijnd plan en duidelijk geformuleerde regels.

In dit artikel geven we je tien gouden regels. Tien tips voor al die mannen die zich ervan bewust zijn dat ze er met een paar kilo’s minder veel beter zouden uitzien en er qua gezondheid op vooruit zouden gaan. Tien adviezen om af te vallen. Geloof ons, ze werken. We hebben ze zelf geprobeerd.

1. Sla geen maaltijden over. Het is juist beter om meerdere eetmomenten in de dag in te lassen. Stap van de traditionele drie maaltijden over naar vier of vijf kleinere en uitgebalanceerde eetmomenten. Ga voor groenten, fruit, mager vlees, vis en magere yoghurt. 2. Beperk de hoeveelheid zogenaamde ‘complexe’ koolhydraten (pasta, brood, aardappelen). Let op: het advies is om ze te beperken, niet om ze helemaal uit je dagelijkse voedingspatroon te verwijderen.

3. Beperk de inname van suiker zoveel mogelijk. En daarmee bedoelen we niet alleen de suiker in de thee en koffie. Let ook op met zoetigheden en gesuikerde drankjes (ook fruitsappen kunnen nog veel suiker bevatten).

4. Probeer om vette voedingsmiddelen als kaas, vet vlees, volle melk en vette dressings en sauzen zo veel mogelijk te vermijden.

5. Controleer je gewicht maar zorg ervoor dat het geen obsessie wordt. Weeg je eens in de paar dagen zodat je de resultaten van je nieuwe levensstijl kunt volgen.

6. Heb geduld. De eerste resultaten zul je pas na enige tijd zien. Gun je lichaam de tijd om zich aan te passen aan je nieuwe voedingswijze.

7. Las één ‘crazy day’ per week in als je daaraan behoeft hebt. Op deze dag mag je alles eten wat je wilt. De dag erna let je echter weer op dat je gezond, verantwoord en niet teveel eet.

8. Zorg ervoor dat je voldoende lichaamsbeweging krijgt en breng er structuur in aan. Maak voor jezelf een programma dat tenminste drie keer per week 30 tot 40 minuten aerobische activiteiten (treadmill, step of iets dergelijks) omvat. Als je je inschrijft bij een sportschool kan de instructeur je bij het opstellen van een trainingsschema helpen. Ben je geen lid van een sportschool, zorg er dan voor dat je iedere dag tenminste een half uur loopt (met een behoorlijk ritme). Beweging is heel belangrijk als je wilt afvallen.

9. Maak een boodschappenlijst voor dat je de supermarkt binnengaat, zodat je je karretje niet impulsief met allerlei heerlijke maar o zo dikmakende voedingsmiddelen vollaadt. Een gezond voedingspatroon begint met verantwoord boodschappen doen.

10. Spreek het dieet dat je van plan bent te volgen met je huisarts door. Verzin niet zelf een dieet en laat je ook niet verleiden tot het dieet waarmee een vriend van je zo goed is afgevallen. Niemand is hetzelfde en een verkeerd dieet kan funeste gevolgen hebben. Raadpleeg daarom altijd eerst een arts. Niet alleen om verantwoord af te vallen maar ook omdat je dan een doelgericht en goed omlijnd plan hebt. Een goed plan van aanpak is een van de belangrijkste voorwaarden voor succesvol afvallen.

