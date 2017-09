Tips om snel en effectief een grotere spiermassa te kweken

De afgelopen maanden heb je je misschien wat laten gaan. Werk of studie hebben de nodige aandacht opgeëist, en ben je misschien wat lui geweest. Maar nu begint het aftellen voor de zomervakantie.

Tijd om in actie te komen.

Doel nummer 1 voor alle bezoekers van sportscholen is ongetwijfeld een grotere spiermassa. Strakkere spieren, meer volume en meer vorm staan hoog op het verlanglijstje en garanderen dat je je van de zomer met veel succes weer in je slim fit T-shirts kunt vertonen.

Het is niet gemakkelijk om je spiermassa te vergroten. Voor niemand niet. Natuurlijk heeft de een meer aanleg dan de ander maar het merendeel van de mannen lijkt het toch vaak niet te lukken om de gewenste resultaten te bereiken. Niet zelden komt dit omdat op een verkeerde manier wordt getraind. In dit korte artikel willen we ingaan op hoe je effectief je spiermassa kunt vergroten. We hebben vijf praktische tips voor je om het maximale uit je training te halen.

Als je in de sportschool streeft naar een grotere spiermassa houd dan de volgende dingen in de gedachten:

1) Voorkom ‘overtraining’ (dit betekent dat je teveel of te intensief traint). Overtraining heeft een negatief effect op je spiermassa. Je spieren en je lichaam hebben tijd nodig om bij te komen van je training en om te groeien. Overdrijf daarom niet. Houd vier trainingen per week van elk één uur aan. Gewoonlijk is dit de ideale frequentie en de optimale tijdsduur om te trainen.

2) Probeer om nogal zware gewichten te gebruiken, maar echter nooit zo zwaar dat je de oefening niet meer correct kunt uitvoeren. Houd 8 tot 12 herhalingen per serie aan, doe 3 à 4 series per oefeningen en 2 à 3 oefeningen per spiergroep.

3) Let op je voeding. Zorg ervoor dat je de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgt, en dat er in je voedingspatroon een goede verhouding tussen eiwitten, koolhydraten en vetten bestaat. Het is heel belangrijk dat je spieren de noodzakelijke brandstof krijgen om te trainen en dat ze de bouwstenen aangeleverd krijgen om te groeien.

4) Zorg voor voldoende nachtrust. Slaap tenminste 8 uur per nacht en lukt het je om ’s middags nog een dutje te doen, dan zit je helemaal goed. Slapen is heel belangrijk als je spiermassa wilt kweken. Verwaarloos je nachtrust niet.

5) Integreer je voeding met geschikte voedingsupplementen die afgestemd zijn op jouw lichaam. Eiwit poeder van hoge kwaliteit en extra vitaminen en mineralen kunnen je dagelijkse voeding die op zich al uitgebalanceerd en correct moeten zijn, goed ondersteunen. Ook hier geldt weer dat je niet moet overdrijven.

Dit zijn onze vijf belangrijkste adviezen die kunnen helpen in geval je je uiterste best doet in de sportschool maar je spiermassa maar niet wil groeien. Probeer er een goede gewoonte van te maken en ze in te lijven in je levensstijl. De resultaten zullen niet uitblijven. Gegarandeerd!

