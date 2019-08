Tips voor na de vakantie

5 tips voor een ‘softe’ terugkeer naar het dagelijkse leven hoe je je dagelijkse ritme terugvindt zonder daarbij al teveel ‘trauma’s’ op te lopen. Voor de meesten van ons loopt de vakantie ten einde, of is de vakantie al afgelopen. Heel bruusk komt er een einde aan ‘la dolce vita’. Weg zijn strand en zee. Weg alle vrije tijd. Het oude leventje met al zijn verplichtingen dient zich weer aan. En de ommezwaai valt ons vaak niet gemakkelijk.

Toch is het zaak de draad weer op te pakken. We kunnen niet eeuwig blijven treuren om de voorbije vakantie. Daar hebben we een paar adviezen voor je, om de vakantie zonder al te veel spijt te ‘vergeten’.

Blijf niet in een geforceerde vakantiemood hangen. Was je strandkleding, bikini’s en badlakens en berg ze op in de kast. Neem afstand van kleurige, luchtige kleding. Als je ze thuis of naar je werk draagt, geeft dat niet hetzelfde gevoel als op het strand in een exotische bestemming. Bovendien roepen ze nostalgie in je op. Wees daarom reëel en kleed je naar je omgeving. Heb je niets geschikts in de kast hangen. Ga dan shoppen. De prachtige herfstcollecties zullen je al gauw weer met het leven verzoenen.

Onder de parasol op het strand – of waar je ook de vakantie hebt doorgebracht – heb je vast goede voornemens voor de herfst gemaakt. ‘Zodra we thuiskomen, schrijf ik me in bij het fitnesscentrum’ of ‘dit jaar ga ik een cursus spaans doen zodat ik me volgend jaar tijdens de vakantie verstaanbaar kan maken’. Prima, dan is het nu het moment om in actie te komen. Er is geen excuus dat houdt. Voor iedereen loopt de vakantie ten einde. Sport- en talenscholen gaan weer open. Schrijf je dus direct in en ga aan de slag.

Als je berichtjes bljift ontvangen van die jongen die je zo onvoorzichtig je telefoonnummer hebt gegeven (invloed van zon, zee en fleurige cocktails), verander dan van nummer. Het zou je relatie met je partner die je thuis hebt achtergelaten kunnen ruineren, en wat je hem ook vertelt, hij zal je niet geloven.

Het goudbruine kleurtje dat je zo mooi staat zal binnen enkele weken verdwijnen en je zult al gauw de neiging hebben om een zonnebankje te nemen (ook al is dat niet te vergelijken met het tintje dat je aan zee opdoet). Heeft het invloed op je humeur, werk er dan aan om je bruine tint vast te houden. Wees echter voorzichtig met zonnebankjes. Je kunt ook een goede zelfbruinende crème kopen of een mooie bronzing powder. Wat we maar willen zeggen is dat je, nu je weer thuis bent, net zoveel aandacht aan je uiterlijk moet besteden als je dat tijdens de vakantie deed. Het geeft je een goed gevoel en helpt je om het dagelijkse leventje weer een beetje te accepteren.

En dan ben je weer klaar om met frisse moed (en een stralend uiterlijk) aan de slag te gaan. Berg je zomerse herinneringen op en pak met beide handen en enthousiasme je werk weer aan. Een positieve instelling maakt het leven aangenamer, ook al ben je niet waar je eigenlijk wilt zijn. Haal voldoening uit de kleine dingen van het dagelijkse leven en richt je op de toekomst. Het is zo weer kerstvakantie!

